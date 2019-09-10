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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Когалыме заявили о начале строительства центра спортивной подготовки

16:45 10.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ.
Город Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ.
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ.. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заложили памятный камень в ознаменование начала строительства регионального центра спортивной подготовки в Когалыме, сообщает во вторник департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
Власти Югры в начале июня сообщили о соглашении, подписанном правительством региона, Минспорта РФ и "Лукойлом", о создании в Когалыме регионального центра спортивной подготовки. Отмечалось, что проект частично профинансируют государство и нефтяники. В интервью РИА Новости Комарова уточняла, что реализация проекта потребует свыше 1 миллиарда рублей. Кроме того, она подчеркивала, что центр может стать местом подготовки для керлингистов со всей России.
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"Глава региона Наталья Комарова, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов приняли участие в закладке памятного камня в ознаменование начала строительства регионального центра спортивной подготовки в Когалыме", - говорится в сообщении.
Согласно данным властей автономного округа, центр предназначен для занятий популярными зимними видами спорта - хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. Проект предусматривает два ледовых поля и трибуны на 450 человек.
Колобков назвал старт строительства значимым событием для Когалыма, Югры и России. "Надеюсь, что проект состоится, и в конце 2021 года мы откроем этот объект", - приводятся в сообщении слова министра спорта.
В свою очередь губернатор округа поблагодарила министерство за поддержку, а нефтяников - за софинансирование. Региональное правительство со своей стороны возьмет на себя финансирование за счет консолидированного бюджета и дальнейшее принятие спортивного центра в собственность.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПавел КолобковМинспортЛУКОЙЛНаталья КомароваВагит АлекперовСпорт
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