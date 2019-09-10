В Когалыме заявили о начале строительства центра спортивной подготовки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заложили памятный камень в ознаменование начала строительства регионального центра спортивной подготовки в Когалыме, сообщает во вторник департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Власти Югры в начале июня сообщили о соглашении, подписанном правительством региона, Минспорта РФ и "Лукойлом", о создании в Когалыме регионального центра спортивной подготовки. Отмечалось, что проект частично профинансируют государство и нефтяники. В интервью РИА Новости Комарова уточняла, что реализация проекта потребует свыше 1 миллиарда рублей. Кроме того, она подчеркивала, что центр может стать местом подготовки для керлингистов со всей России.

"Глава региона Наталья Комарова, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов приняли участие в закладке памятного камня в ознаменование начала строительства регионального центра спортивной подготовки в Когалыме", - говорится в сообщении.

Согласно данным властей автономного округа, центр предназначен для занятий популярными зимними видами спорта - хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. Проект предусматривает два ледовых поля и трибуны на 450 человек.

Колобков назвал старт строительства значимым событием для Когалыма, Югры и России. "Надеюсь, что проект состоится, и в конце 2021 года мы откроем этот объект", - приводятся в сообщении слова министра спорта.