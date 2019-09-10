На оснащение оборудованием медучреждений Чувашии направлены 2,5 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 10 сен – РИА Новости. На оснащение медицинских учреждений Чувашии новым оборудованием с 2016 года направлены 2,5 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, за тот же период на капитальный ремонт медучреждений направлены еще почти два миллиарда рублей из республиканского бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"За пять лет мы реально сможем все учреждения капитально отремонтировать. Мы должны воспользоваться возможностями нацпроекта. Все мероприятия, предусмотренные в наших программах, нужно включить в нацпроект", – процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Он отметил, что модернизация учреждений здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи в районах республики ведется последовательно на протяжении нескольких лет. С 2013 по 2018 год в Чувашии построены 179 современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). До конца текущего года планируется открыть еще 26 ФАПов.

Игнатьев добавил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение", начиная со следующего учебного года, планируется увеличить финансирование программ подготовки кадров со средним медицинским образованием. Их количество составит не менее 30% от имеющегося дефицита специалистов.