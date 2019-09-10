Эксперт оценил успех "Единой России" на прошедших выборах

"Помимо выборов губернаторских у нас прошли выборы законодательных собраний. Их главный, пожалуй, результат – это повсеместное, кроме Хабаровского края, удачное выступление "Единой России". Партия везде получает большинство... Это хороший результат для "Единой России", особенно в контексте того, что через пару лет уже выборы в Государственную думу. И соответственно можно говорить о том, что существует устойчивая база поддержки, которую можно расширять, наращивать за счет различных проектов, за счет регулярной работы в межвыборный период", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.