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РИА Новости
Единый день голосования

Эксперт оценил успех "Единой России" на прошедших выборах

16:22 10.09.2019 (обновлено: 16:23 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Успех "Единой России" на выборах в законодательные собрания регионов РФ показал, что у партии есть хорошая база поддержки, ее надо расширять к выборам 2021 года, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы
"Помимо выборов губернаторских у нас прошли выборы законодательных собраний. Их главный, пожалуй, результат – это повсеместное, кроме Хабаровского края, удачное выступление "Единой России". Партия везде получает большинство... Это хороший результат для "Единой России", особенно в контексте того, что через пару лет уже выборы в Государственную думу. И соответственно можно говорить о том, что существует устойчивая база поддержки, которую можно расширять, наращивать за счет различных проектов, за счет регулярной работы в межвыборный период", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.
По мнению эксперта, успех ЕР на выборах объясняется тем, что она выступает в качестве "главной точки консолидации и концентрации путинского большинства", когда речь идет о представительной власти.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 15:33Единый день голосования
Эксперт рассказал, как повысить явку на выборах в России
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Единый день голосованияФонд развития гражданского обществаЕдиная РоссияМосковская городская думаКонстантин КостинРоссияПолитика
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