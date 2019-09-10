Квициния заявил, что в среду подаст иск об отмене итогов выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии. Архивное фото

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Оппозиционер Алхас Квициния в среду подаст иск в Верховный суд Абхазии с требованием отменить решение ЦИКа о признании итогов второго тура выборов президента, сообщил экс-кандидат РИА Новости.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

"Завтра сдаем (заявление)", - сообщил РИА Новости кандидат. На уточняющий вопрос, с какой формулировкой подается иск, Квициния ответил: "С несогласием решения ЦИК".

В понедельник Квициния сообщил, что намерен подать исковое заявление в Верховный суд Абхазии во вторник.

Во вторник политическая партия "Амцахара" заявила, что не признает итоги прошедшего второго тура выборов и призвала власти не накалять ситуацию в стране.