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РИА Новости

Квициния заявил, что в среду подаст иск об отмене итогов выборов в Абхазии

16:21 10.09.2019 (обновлено: 16:46 10.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
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Второй тур президентских выборов в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Оппозиционер Алхас Квициния в среду подаст иск в Верховный суд Абхазии с требованием отменить решение ЦИКа о признании итогов второго тура выборов президента, сообщил экс-кандидат РИА Новости.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Выборы президента Абхазии
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Процедура выборов президента Абхазии
"Завтра сдаем (заявление)", - сообщил РИА Новости кандидат. На уточняющий вопрос, с какой формулировкой подается иск, Квициния ответил: "С несогласием решения ЦИК".
В понедельник Квициния сообщил, что намерен подать исковое заявление в Верховный суд Абхазии во вторник.
Во вторник политическая партия "Амцахара" заявила, что не признает итоги прошедшего второго тура выборов и призвала власти не накалять ситуацию в стране.
"Политическая партия "Амцахара" не признает поражения своего кандидата - лидера нашей партии Алхаса Квицинии на прошедшем 8 сентября 2019 года втором туре выборов и требует проведения повторного голосования... Мы не признаем итоги прошедшего второго тура выборов и призываем власти не накалять ситуацию в стране", - говорится в заявлении партии.
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