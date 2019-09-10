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РИА Новости

"Нафтогаз Украины" счел решение суда ЕС по OPAL приятным сюрпризом

16:20 10.09.2019
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Исполнительный директор группы компаний "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал приятным сюрпризом решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Ранее во вторник суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, расширяющее доступ "Газпрома" к мощностям Opal, как нарушающее принцип энергетической солидарности.
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"Решение Европейского суда о неправомерности снятия ограничений на использование газопровода Opal, который является продолжением "Северного потока", стало приятным сюрпризом", - написал Витренко во вторник на своей странице в Facebook.
Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).
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В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. Претензии Польши поддержали Литва и Латвия.
Глава польской PGNiG, комментируя решение суда ЕС, заявил, что его последствием станет сокращение поставок по "Северному потоку" и рост транзита российского газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда кубометров в год.
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