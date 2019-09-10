В Крыму предложили Сенцову приехать на полуостров в автозаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил осужденному в России за терроризм Олегу Сенцову вернуться в Крым не на танке, как тому хочется, а в автозаке.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.

"Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников – автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры", - сказал РИА Новости Фикс.