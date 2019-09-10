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РИА Новости

В Крыму предложили Сенцову приехать на полуостров в автозаке

16:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПервое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
Первое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил осужденному в России за терроризм Олегу Сенцову вернуться в Крым не на танке, как тому хочется, а в автозаке.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.
"Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников – автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры", - сказал РИА Новости Фикс.
Высказывания Сенцова он назвал "словами сумасшедшего" и "провокацией".
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 сентября, 19:36Освобождение задержанных россиян и украинцев
Поклонская назвала решение освободить Сенцова "крайне вынужденной мерой"
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Ситуация на УкраинеОлег СенцовКрымРоссияУкраинаВ мире
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