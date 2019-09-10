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РИА Новости

Медведчук прокомментировал закон об импичменте президента

16:00 10.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что народ Украины ожидал снятие неприкосновенности с президента, а не принятие закона об импичменте.
Верховная рада Украины во вторник приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
Нестор Шуфрич
Вчера, 12:20РИА Новости
Закон об импичменте президента вводит народ в заблуждение, заявили в Раде
"Граждане Украины требовали отмены неприкосновенности с депутатов и президента Украины. Наша фракция ставила вопрос о том, что надо не закон об импичменте президента в угоду требованиям наших граждан, а надо отмену неприкосновенности, а это не 111 статья (Конституции - Прим. ред.). Мы предлагаем, и такую инициативу мы высказали, внести изменения в статью 105 и отменить статью 111", - заявил во вторник Медведчук в Верховной раде. Трансляцию вел телеканал NewsOne.
По его мнению, принятый закон "об импичменте" во многом дублирует тот, что был принят парламентом ранее, но не был подписан президентом. Однако в принятом законе отсутствуют необходимые для парламента механизмы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
Вчера, 13:24Сказано в эфире
Политик: закон Украины об импичменте – это "удачный вброс"Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины. В эфире радио Sputnik свое отношение к документу высказал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Он подписан председателем Верховной рады Украины и направлен на подпись президенту. К сожалению, этой подписи так и не дождались. Но в том законе было то, что действительно надо, потому что он касался специальных следственных комиссий и временных следственных комиссий", - отметил политик.
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Закон еще должен подписать глава государства.
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