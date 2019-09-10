Генпрокурор Украины уволил прокурора Запорожской области

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Запорожской области, сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее он уже уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.
"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 года уволил с должности прокурора Запорожской области", - говорится в сообщении.