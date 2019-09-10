Эксперт рассказал, как повысить явку на выборах в России

"В этот раз этот эксперимент (электронное голосование - ред.) проводился в Москве, поскольку есть такая проблема острая под названием "кризис участия". Современные люди все меньше и меньше считают, что они должны жертвовать выходным для выполнения своего гражданского долга. И если мы говорим о том, что цифры явки должны возрастать каким-то образом - для большей легитимности, для большего баланса интересов по итогам голосования - то, конечно же, движение в этом направлении неизбежно... Разница в активности избирателей (при обычном и электронном голосовании - ред.), на мой взгляд, является очень серьезным доводом в пользу дальнейшего развития этой электоральной технологии", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.