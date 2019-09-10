Эксперт рассказал, как повысить явку на выборах в России

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Для повышения явки на выборах необходимо развивать дистанционное голосование, новые принципы можно опробовать уже на ближайших региональных выборах, чтобы успеть внести изменения к выборам в Госдуму в 2021 году, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Единый день голосования в РФ прошел в воскресенье. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
"В этот раз этот эксперимент (электронное голосование - ред.) проводился в Москве, поскольку есть такая проблема острая под названием "кризис участия". Современные люди все меньше и меньше считают, что они должны жертвовать выходным для выполнения своего гражданского долга. И если мы говорим о том, что цифры явки должны возрастать каким-то образом - для большей легитимности, для большего баланса интересов по итогам голосования - то, конечно же, движение в этом направлении неизбежно... Разница в активности избирателей (при обычном и электронном голосовании - ред.), на мой взгляд, является очень серьезным доводом в пользу дальнейшего развития этой электоральной технологии", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.
Эксперт добавил, что также можно рассмотреть другие способы повышения явки на выборы, которые уже используются в других странах. Так, повысить явку, по его словам, может проведение голосования в будние дни, а также голосование в течение нескольких дней и по почте.
"Мне кажется, Центральной избирательной комиссии здесь есть, над чем подумать. Соответственно, какие-то, может быть, новые идеи предложить. По крайней мере, опробовать их на следующих региональных выборах, чтобы успеть внести по голосованию на выборах в Государственную думу", - заключил Костин.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России