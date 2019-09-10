В Минприроды рассказали о зависимости российской экономики от погоды

Ледокол "Адмирал Макаров" в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики. Архивное фото

Ледокол "Адмирал Макаров" в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одна седьмая часть экономики России зависит от метеоусловий, заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.

"По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой", - сказал Хрущев на заседании общественного совета при Минприроды.