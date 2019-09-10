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РИА Новости

В Минприроды рассказали о зависимости российской экономики от погоды

15:32 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛедокол "Адмирал Макаров" в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики
Ледокол Адмирал Макаров в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледокол "Адмирал Макаров" в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одна седьмая часть экономики России зависит от метеоусловий, заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.
"По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой", - сказал Хрущев на заседании общественного совета при Минприроды.
Как отмечается в проекте решения общественного совета при Минприроды, Росгидромету необходимо обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохождения Севморпути, развитие метеорологических сервисов, сети наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также на средне- и долгосрочные прогнозы погоды.
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7 сентября, 08:00РИА Новости
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МинприродыРоссияЭкономика
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