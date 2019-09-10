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РИА Новости
Единый день голосования

В Улан-Удэ контролируют ситуацию на митинге недовольных итогами выборов

15:30 10.09.2019 (обновлено: 15:54 10.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции контролируют ситуацию на площади в Улан-Удэ, где собрались недовольные результатами выборов мэра города, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Ранее пресс-служба бурятского уполномоченного по правам человека сообщила, что в понедельник на стихийном митинге на площади Советов в Улан-Удэ протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра. Омбудсмен заявила, что выяснит законность задержания участников акции, и подчеркнула, что результаты голосования признаны состоявшимися и легитимными.
В МВД подтвердили, что задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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"Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 "Мелкое хулиганство", 20.2 "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ, второй – статьей "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" 20.2 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба министерства.
"Ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, нарушений общественного порядка не допущено. Участники мероприятия в установленном порядке неоднократно предупреждены об уголовной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских", - добавили в главке.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияУлан-УдэПроисшествия
Популярные комментарии
Столько вбросов по стране, а по мнению недалёких риановости - всё прошло замечательно.
10 сентября, 15:49
Igoryok Lis
800003
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