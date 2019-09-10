В Улан-Удэ контролируют ситуацию на митинге недовольных итогами выборов

КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции контролируют ситуацию на площади в Улан-Удэ, где собрались недовольные результатами выборов мэра города, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.

Ранее пресс-служба бурятского уполномоченного по правам человека сообщила, что в понедельник на стихийном митинге на площади Советов в Улан-Удэ протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра. Омбудсмен заявила, что выяснит законность задержания участников акции, и подчеркнула, что результаты голосования признаны состоявшимися и легитимными.

В МВД подтвердили, что задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия.

"Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 "Мелкое хулиганство", 20.2 "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ, второй – статьей "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" 20.2 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба министерства.