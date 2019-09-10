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РИА Новости
Единый день голосования

Мосгоризбирком признал выборы в МГД состоявшимися

15:20 10.09.2019 (обновлено: 15:35 10.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными, сообщил во вторник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися и действительными... Решение принято", - сказал Горбунов в ходе заседания комиссии.
Итоговая явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%.
После обработки 100% протоколов, самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ -13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" по три.
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По итогам выборов депутатов Мосгордумы прошлого созыва, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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