ЦИК Башкирии объявил Хабирова победителем на выборах главы республики

УФА, 10 сен - РИА Новости. Радий Хабиров является избранным главой Башкирии, заявила журналистам председатель республиканского избиркома Илона Макаренко.
На выборах руководителя региона Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей.
"Окончательный протокол о результатах выборов подписали члены ЦИК республики с правом решающего голоса, и принято постановление, в котором говорится, что избранным главой республики является Радий Фаритович Хабиров", - сказала Макаренко.
Она отметила, что в ближайшее время будет объявлена дата инаугурации, где Хабирову вручат удостоверение главы республики.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России