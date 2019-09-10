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РИА Новости

ЦИК Башкирии объявил Хабирова победителем на выборах главы республики

15:19 10.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Радий Хабиров является избранным главой Башкирии, заявила журналистам председатель республиканского избиркома Илона Макаренко.
На выборах руководителя региона Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей.
"Окончательный протокол о результатах выборов подписали члены ЦИК республики с правом решающего голоса, и принято постановление, в котором говорится, что избранным главой республики является Радий Фаритович Хабиров", - сказала Макаренко.
Она отметила, что в ближайшее время будет объявлена дата инаугурации, где Хабирову вручат удостоверение главы республики.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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