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РИА Новости

Германия осудила ракетные испытания КНДР

15:19 10.09.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Правительство Германии осуждает новые испытания в КНДР двух ракет малой дальности, так как они противоречат решениям Совета Безопасности ООН, призывает Пхеньян отказаться от дальнейших провокаций и вернуться в переговорный процесс, заявила во вторник официальный представитель МИД ФРГ.
"Правительство ФРГ осуждает очередное испытание КНДР двух ракет малой дальности, это были десятые испытания в этом году подобных систем вооружения. Совет Безопасности ООН обязал КНДР отказаться от баллистической ракетной программы. Ракетный пуск противоречит заявлениям, сделанным вчера северокорейским замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, о готовности к возобновлению переговоров с США", - заявила представитель МИД, слова которой приводятся в рассылке ведомства.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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По ее словам, в Берлине "настоятельно призывают КНДР реализовать свои заявления о готовности к переговорам и отказаться от дальнейших провокаций". Она добавила, что целью переговоров является "полное, верифицируемое и необратимое прекращение КНДР баллистической ракетной программы и программ по разработке оружия массового уничтожения".
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ранее заявил, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США переговоры по вопросам, которые обсуждались ранее.
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