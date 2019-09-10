Германия осудила ракетные испытания КНДР

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. Архивное фото

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Правительство Германии осуждает новые испытания в КНДР двух ракет малой дальности, так как они противоречат решениям Совета Безопасности ООН, призывает Пхеньян отказаться от дальнейших провокаций и вернуться в переговорный процесс, заявила во вторник официальный представитель МИД ФРГ.

"Правительство ФРГ осуждает очередное испытание КНДР двух ракет малой дальности, это были десятые испытания в этом году подобных систем вооружения. Совет Безопасности ООН обязал КНДР отказаться от баллистической ракетной программы. Ракетный пуск противоречит заявлениям, сделанным вчера северокорейским замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, о готовности к возобновлению переговоров с США", - заявила представитель МИД, слова которой приводятся в рассылке ведомства.

По ее словам, в Берлине "настоятельно призывают КНДР реализовать свои заявления о готовности к переговорам и отказаться от дальнейших провокаций". Она добавила, что целью переговоров является "полное, верифицируемое и необратимое прекращение КНДР баллистической ракетной программы и программ по разработке оружия массового уничтожения".

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.