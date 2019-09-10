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РИА Новости

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

15:12 10.09.2019 (обновлено: 15:14 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
Путин в начале сентября поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка для обсуждения реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что "несерьезно не идти на уступки". Затем Греф заявил, что Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты.
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"Отдельно речь шла о работе Сбербанка в регионах, пострадавших от наводнений и паводков, в частности в Иркутской области, которую Герман Греф посетил 3 сентября. По его словам, на данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Глава Сбербанка также информировал президента о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим, планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения тулунской больницы.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоСбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефМоскваИркутская областьРоссияОбщество
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