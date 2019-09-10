Эксперт объяснил, как России удалось избавиться от чистого госдолга

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Превышение общего объема ликвидных активов РФ над государственным долгом России впервые за несколько лет можно объяснить двумя факторами: действием бюджетного правила, которое ограничивает траты казны и способствует накоплению валютных резервов, а также низким объем заимствований в последние годы, заявил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

"Во-первых, согласно бюджетному правилу происходит непрерывная покупка валюты - за восемь месяцев 2019 года покупки составили 2,1 триллиона рублей. Эти средства зачисляются на счет в ЦБ РФ, увеличивая совокупный объем. Во-вторых, объемы привлечения государственного долга невелики (ниже объема покупок валюты), что связано с наличием профицитного бюджета", - сказал эксперт.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, они не идут на расходы бюджета, а направляются на покупку валюты, которая затем идет в ФНБ. Объем фонда сейчас превышает 8 триллионов рублей.