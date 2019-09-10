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РИА Новости

Эксперт объяснил, как России удалось избавиться от чистого госдолга

15:10 10.09.2019 (обновлено: 15:25 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Превышение общего объема ликвидных активов РФ над государственным долгом России впервые за несколько лет можно объяснить двумя факторами: действием бюджетного правила, которое ограничивает траты казны и способствует накоплению валютных резервов, а также низким объем заимствований в последние годы, заявил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
"Во-первых, согласно бюджетному правилу происходит непрерывная покупка валюты - за восемь месяцев 2019 года покупки составили 2,1 триллиона рублей. Эти средства зачисляются на счет в ЦБ РФ, увеличивая совокупный объем. Во-вторых, объемы привлечения государственного долга невелики (ниже объема покупок валюты), что связано с наличием профицитного бюджета", - сказал эксперт.
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Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, они не идут на расходы бюджета, а направляются на покупку валюты, которая затем идет в ФНБ. Объем фонда сейчас превышает 8 триллионов рублей.
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года, когда были введены санкции против страны после присоединения Крыма и упали цены на нефть, написала во вторник газета РБК, подсчитавшая это на основании данных Минфина и ЦБ. В статье говорится, что долг федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая гарантии по кредитам предприятий, составлял на 1 августа 16,2 триллиона рублей, тогда как ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов - 17,6 триллиона рублей.
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Центральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А Фонд Нац.Благосостояния,ГДЕ?Правильно у наших потенциальных друзей!!!"Подушку" для своего бегства приготовили,а народу будете по ушам ездить-санкции запрещают использовать и прочую чушь!!!
10 сентября, 15:55
ВСВладимир Степанов
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Ага,на пенсию с 45 лет будем уходить!!!
10 сентября, 15:59
ВСВладимир Степанов
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