Чистый российский госдолг стал отрицательным

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей.

В то же время ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — на ту же дату насчитывали 17,6 триллиона рублей.

Таким образом, госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства", указывает издание.

Как отмечается, это стало возможно из-за рекордных резервов, полностью покрывших долг государства. То есть если бы России понадобилось немедленно погасить все имеющиеся долги, это можно было бы сделать за счет только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.