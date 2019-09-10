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РИА Новости

Чистый российский госдолг стал отрицательным

06:54 10.09.2019 (обновлено: 09:43 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей.
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В то же время ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — на ту же дату насчитывали 17,6 триллиона рублей.
Таким образом, госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства", указывает издание.
Как отмечается, это стало возможно из-за рекордных резервов, полностью покрывших долг государства. То есть если бы России понадобилось немедленно погасить все имеющиеся долги, это можно было бы сделать за счет только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.
Как подчеркнул министр экономического развития Максим Орешкин, "то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники". В то же время обратная сторона такого жесткого подхода — дефицит фискальных стимулов для развития экономики.
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Максим ОрешкинЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
ну, и где всепропальщики из либерального русского болотца? Ну, начинайте опровергать статью, рассказывать как все гибнет, все растащили и.. вообще скоро России конец..Ау, где вы?
10 сентября, 07:05
ИСИван Сергеевич Крупин
246144531138
Теперь можно и о людях позаботиться
10 сентября, 07:01
XXyz1965
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