В челябинском музее-заповеднике "Аркаим" нашли редкое детское погребение

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен - РИА Новости. Детское погребение возрастом около четырех тысяч лет обнаружили археологи в музее-заповеднике "Аркаим" в Брединском муниципальном районе Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник музейного отдела "Аркаима" Федор Петров.

"Мы пятый год изучаем поселение, проводили раскопки и обнаружили детское погребение. Оно располагалось на межжилищном пространстве, приблизительное время захоронения - третье-второе тысячелетие до нашей эры, около четырех тысяч лет назад. Найти детское погребение аркаимской эпохи - это вообще редкость, также редки случаи погребения на поселении", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погребен был ребенок возрастом до года. Также, по его словам, рядом был найден керамический сосуд с остатками похлебки, в котором находились, вероятно, ребра овцы. Сосуд необычный, с меняющимся орнаментом, добавил он. Специалисты продолжают изучать находку, сказал сотрудник музея.