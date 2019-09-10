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РИА Новости
Культура

В челябинском музее-заповеднике "Аркаим" нашли редкое детское погребение

15:03 10.09.2019 (обновлено: 16:27 10.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим". Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен - РИА Новости. Детское погребение возрастом около четырех тысяч лет обнаружили археологи в музее-заповеднике "Аркаим" в Брединском муниципальном районе Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник музейного отдела "Аркаима" Федор Петров.
"Мы пятый год изучаем поселение, проводили раскопки и обнаружили детское погребение. Оно располагалось на межжилищном пространстве, приблизительное время захоронения - третье-второе тысячелетие до нашей эры, около четырех тысяч лет назад. Найти детское погребение аркаимской эпохи - это вообще редкость, также редки случаи погребения на поселении", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погребен был ребенок возрастом до года. Также, по его словам, рядом был найден керамический сосуд с остатками похлебки, в котором находились, вероятно, ребра овцы. Сосуд необычный, с меняющимся орнаментом, добавил он. Специалисты продолжают изучать находку, сказал сотрудник музея.
"Аркаим" - музейный комплекс под открытым небом, включающий в себя как полноценные реконструкции, так и классический музей с витринами и археологическими находками. Четыре тысячи лет назад здесь было укрепленное поселение бронзового века, заповедной эта территория была объявлена в 1991 году. Является популярным объектом для мистического туризма в России.
Сопка Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
2 сентября, 13:12РИА Новости
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