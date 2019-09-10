Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник не пришел на второй допрос в Государственное бюро расследований по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Госбюро расследований Украины вызывало Порошенко во вторник на два допроса: по делу о захвате власти, а также по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, Порошенко во вторник занят в Верховной раде, что является уважительным основанием для неявки на допрос.

"Мы констатируем факт, что он не пришел", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал " Наш ".

По ее словам, повестки бывшему президенту были направлены через аппарат Верховной рады в соответствии с законодательными нормами. Иванова сказала, что Госбюро намерено повторно отправить Порошенко повестку на допрос по делу о злоупотреблении властью. Она отметила, что согласно законодательству свидетель должен дать свои показания лично, а не передавать их через своего адвоката.