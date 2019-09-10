Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T15:37Z
https://ria.ru/20190910/1558532259.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155741/53/1557415351_0:312:2993:1995_1036x0_80_0_0_691f977907bbe4f05ec522a86ad3db2b.jpg
РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью

15:02 10.09.2019 (обновлено: 15:37 10.09.2019)
438
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Государственного бюро расследований в Киеве
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник не пришел на второй допрос в Государственное бюро расследований по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Госбюро расследований Украины вызывало Порошенко во вторник на два допроса: по делу о захвате власти, а также по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, Порошенко во вторник занят в Верховной раде, что является уважительным основанием для неявки на допрос.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
9 сентября, 18:05РИА Новости
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
"Мы констатируем факт, что он не пришел", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
По ее словам, повестки бывшему президенту были направлены через аппарат Верховной рады в соответствии с законодательными нормами. Иванова сказала, что Госбюро намерено повторно отправить Порошенко повестку на допрос по делу о злоупотреблении властью. Она отметила, что согласно законодательству свидетель должен дать свои показания лично, а не передавать их через своего адвоката.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Госбюро направило Порошенко повестки на допросы 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
6 сентября, 22:04РИА Новости
Кравчук назвал главную ошибку Порошенко
2111041
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
Лента новостейМолния