Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник не пришел на второй допрос в Государственное бюро расследований по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Госбюро расследований Украины вызывало Порошенко во вторник на два допроса: по делу о захвате власти, а также по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, Порошенко во вторник занят в Верховной раде, что является уважительным основанием для неявки на допрос.
"Мы констатируем факт, что он не пришел", - заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
По ее словам, повестки бывшему президенту были направлены через аппарат Верховной рады в соответствии с законодательными нормами. Иванова сказала, что Госбюро намерено повторно отправить Порошенко повестку на допрос по делу о злоупотреблении властью. Она отметила, что согласно законодательству свидетель должен дать свои показания лично, а не передавать их через своего адвоката.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Госбюро направило Порошенко повестки на допросы 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
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