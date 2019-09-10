В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В августе глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Перечень снимает ограничения на работу женщин боцманами, матросами, машинистами, в том числе высокоскоростных поездов, а также водителями самосвалов и тракторов. Он вступит в силу 1 января 2021 года.