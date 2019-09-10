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РИА Новости

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

14:52 10.09.2019 (обновлено: 15:08 10.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиникоПоезд "Яуза" Московского метрополитена
Поезд Яуза Московского метрополитена
© РИА Новости / Кирилл Каллинико
Поезд "Яуза" Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
В августе глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Перечень снимает ограничения на работу женщин боцманами, матросами, машинистами, в том числе высокоскоростных поездов, а также водителями самосвалов и тракторов. Он вступит в силу 1 января 2021 года.
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15 августа, 18:01Радио
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"В марте сформируем группу, начнем обучение и в январе 2021 года, думаю, что уже первые женщины смогут пойти управлять поездом", - сказал Ликсутов.
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Кем статьНавигатор абитуриентаМаксим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
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