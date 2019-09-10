Вышинский заявил, что не говорил по-украински в Киеве

"Я был в трех тюрьмах украинских. Ни в одной из них я в камере на украинском языке не разговаривал. Я не разговаривал не только в камере, я не разговаривал ни со следователем, ни с контролерами, ни с кем не разговаривал на украинском языке", — рассказал он в эфире "".