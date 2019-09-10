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РИА Новости

Вышинский заявил, что не говорил по-украински в Киеве

14:51 10.09.2019 (обновлено: 16:25 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Журналист Кирилл Вышинский признался, что на Украине всегда говорил только по-русски.
"Я был в трех тюрьмах украинских. Ни в одной из них я в камере на украинском языке не разговаривал. Я не разговаривал не только в камере, я не разговаривал ни со следователем, ни с контролерами, ни с кем не разговаривал на украинском языке", — рассказал он в эфире "Первого канала".
Вышинский также добавил, что общался по-русски и с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.
"Там все разговаривают в быту по-русски", — резюмировал он.
В июле на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании национального языка во всех сферах жизни.
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Язык твой – враг мой: на Украине принят антирусский мовный законДавил, давлю и буду давить права большинства на Украине – таков недвусмысленный посыл, вытекающий из подписи Петра Порошенко под законом о государственном языке Украины.

Дело Кирилла Вышинского

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.
Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.
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