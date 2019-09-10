Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

УФА, 10 сен — РИА Новости. Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.

Как сообщили РИА Новости в больнице, он умер в ожоговом отделении.

Ранее сообщалось, что бывший директор Института человека при УдГУ Альберт Разин вышел к зданию парламента с плакатом в защиту удмуртского народа и языка. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Следственные органы проводят проверку.