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РИА Новости

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

14:36 10.09.2019 (обновлено: 21:39 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 10 сен — РИА Новости. Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
Как сообщили РИА Новости в больнице, он умер в ожоговом отделении.
Ранее сообщалось, что бывший директор Института человека при УдГУ Альберт Разин вышел к зданию парламента с плакатом в защиту удмуртского народа и языка. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Следственные органы проводят проверку.
В Институте человека при Удмуртском государственном университете Разин руководил сектором социологии личности.
Ижевск
Вчера, 11:43РИА Новости
В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске
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УдмуртияИжевскПроисшествия
Популярные комментарии
Довели народ?
10 сентября, 15:20
vit_200 Ковалёв
83120035
Кто-то уже жить не хочет , а у кого то капиталы , власть и пятнадцать гражданств на всякий случай. Ужас.
10 сентября, 15:56
Яннис Янаков
82103023
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