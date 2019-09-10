Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T14:46Z
https://ria.ru/20190910/1558529319.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_d91638891684e21fc4de3092e1565146.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Роснефть ответила на заявление США о возможных санкциях из-за Венесуэлы

14:30 10.09.2019 (обновлено: 14:46 10.09.2019)
2029
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Роснефть" после слов спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможных санкциях в отношении российской компании заявила, что поставки нефти идут по старым контрактам, и попытки ограничить "Роснефть" в возврате уже вложенных инвестиций будут представлять собой экспроприацию этих вложений Штатами.
"Роснефть" оставляет за собой право защиты в национальных и международных инстанциях, но при этом готова вести диалог с властями США для разъяснения своей позиции.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
6 июня, 11:11Петербургский международный экономический форум
Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин
Вашингтон допускает возможность введения санкций против "Роснефти" из-за растущей торговли венесуэльской нефтью, заявил Абрамс во вторник.
"Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплатных контрактов и не преследуют какие-либо интересы, кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций", - говорится в заявлении "Роснефти".
В нем отмечается, что "Роснефть" "является инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и являлась таковым задолго до введения санкций США против Венесуэлы".
Павильон компании Роснефть в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
25 апреля, 08:00РИА Новости
Почему Запад ненавидит корпорацию "Роснефть"
"Соответственно, любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности, путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей. В этой связи компания оставляет за собой право защищать свои инвестиции в соответствующих национальных и международных инстанциях", - сказано в заявлении.
"Роснефть" считает, что имеющие место в настоящее время заявления со стороны американских властей нацелены на создание дополнительной напряженности на мировом рынке, что, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании. "Роснефть" готова вести открытый диалог с органами власти США для разъяснения своей позиции", - подчеркивает компания.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро держит меч, подаренный главой компании Роснефть Игорем Сечиным в Каракасе. Июль 2016
23 апреля, 08:00РИА Новости
Венесуэла платит по долгам, Кремль обвиняют в авантюризме и трусости
5500013
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоснефтьВенесуэлаРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
РИА
Новости
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк разрешил клиентам пополнять карты с карт других банков
Банковские карты и банкомат
Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Лента
новостей
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США допускают введение санкций против "Роснефти"
Минэнерго направит правкомиссии проекты модернизации ТЭС по квоте
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании
Портфель чиновника
Бывший сослуживец "агента США" Олега Смоленкова рассказал о нем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал вопрос о возможном возвращении России в G8
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Расмуссен посоветовал Грузии вступать в НАТО "без Абхазии и Южной Осетии"
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Братья Ананьевы скрылись за границей
Американская военная техника
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
Лента новостейМолния