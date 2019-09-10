США допускают введение санкций против "Роснефти"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.

"Они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти". Эллиот Абрамс

Он отметил, что Вашингтон на протяжении этого года наблюдает растущую зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от российского правительства и "Роснефти".

"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". "Роснефть", в свою очередь, перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", — заключил Абрамс.

Позиция "Роснефти"

В "Роснефти" прокомментировали сложившуюся ситуацию. В заявлении отмечается, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американских санкций против этой страны.

Таким образом, любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций "в любых допустимых законодательством формах" будут представлять собой "противоправную экспроприацию таких инвестиций" со стороны США.

При возникновении такой ситуации "Роснефть" оставляет за собой право защищать свои инвестиции в международных инстанциях.

Санкции США

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и PDVSA.

Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.