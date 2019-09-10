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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США допускают введение санкций против "Роснефти"

12:41 10.09.2019 (обновлено: 14:38 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.
"Они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти".
Эллиот Абрамс
Он отметил, что Вашингтон на протяжении этого года наблюдает растущую зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от российского правительства и "Роснефти".
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"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". "Роснефть", в свою очередь, перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", — заключил Абрамс.

Позиция "Роснефти"

В "Роснефти" прокомментировали сложившуюся ситуацию. В заявлении отмечается, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американских санкций против этой страны.
Таким образом, любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций "в любых допустимых законодательством формах" будут представлять собой "противоправную экспроприацию таких инвестиций" со стороны США.
При возникновении такой ситуации "Роснефть" оставляет за собой право защищать свои инвестиции в международных инстанциях.
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Санкции США

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и PDVSA.
Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
В российском МИД заявили, что считают неприемлемыми американские ультиматумы в отношении Венесуэлы. На Смоленской площади не исключили, что действия Вашингтона продиктованы бизнес-интересами американского энергетического сектора.
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49375-113358
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоснефтьВенесуэлаРоссияСШАЭкономика
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mdmiguel dios
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