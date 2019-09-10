Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T14:22Z
https://ria.ru/20190910/1558529068.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_53:0:3282:1816_1036x0_80_0_0_fbf94d8b4dd26c2c42493f0f6f547f3b.jpg
РИА Новости

Суд изучит показания обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

14:22 10.09.2019
315
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Суд продолжил слушания по делу о теракте в петербургском метро, во вторник изучаются показания обвиняемых, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Во вторник показания давал Дилмурад Муидинов, который обвиняется в подготовке теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств вместе с еще 10 сообщниками.
Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
3 апреля 2018, 07:15РИА Новости
Теракт в метро в Санкт-Петербурге (2017)
По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.
Фигурантами этого дела стали 11 человек, все они граждане стран бывшего СССР. Следствие считает, что они были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы подготовки самодельного взрывного устройства.
"Я въехал в квартиру на Товарищеском проспекте в феврале 2017 года и ничего о готовящемся взрыве не знал. С соседями особо не дружил, общался только с одним, с Джалиловым был не знаком", - следует из показаний Муидинова, данных в рамках слушания дела.
Сейчас судья объявил об обеденном перерыве, после чего заседание продолжится, показания должен дать ещё один обвиняемый.
Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда. 3 апреля 2018
2 апреля, 15:50РИА Новости
Предполагаемый организатор теракта в метро в Петербурге не признал вину
020021
Обсудить 0
Акбаржон ДжалиловВзрыв в метро в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала калининградца, торговавшего несуществующими товарами
РИА
Новости
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
Братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предложила амнистировать несовершеннолетних по нетяжким статьям
На Ямале женщину будут судить за ложное обвинение таксиста в изнасиловании
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: в Оренбуржье нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве дочери
Кремль не видит проблем в темпах расследований дел об угрозах в соцсетях
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал вопрос о возможном возвращении России в G8
Набережная Ялты
В Крыму призвали Болгарию прекратить преследования "Клуба друзей Крыма"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не справится с новой волной беженцев, заявил Эрдоган
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во Владивостоке в память об 11 сентября приспустили флаг на консульстве США
Автомобиль Следственного комитета РФ
Братья Ананьевы скрылись за границей
Вид на Москву
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Табличка на здании компании Роснефть
Роснефть ответила на заявление США о возможных санкциях из-за Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
Лента новостейМолния