Суд изучит показания обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Суд продолжил слушания по делу о теракте в петербургском метро, во вторник изучаются показания обвиняемых, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Во вторник показания давал Дилмурад Муидинов, который обвиняется в подготовке теракта, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств вместе с еще 10 сообщниками.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Фигурантами этого дела стали 11 человек, все они граждане стран бывшего СССР. Следствие считает, что они были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы подготовки самодельного взрывного устройства.

"Я въехал в квартиру на Товарищеском проспекте в феврале 2017 года и ничего о готовящемся взрыве не знал. С соседями особо не дружил, общался только с одним, с Джалиловым был не знаком", - следует из показаний Муидинова, данных в рамках слушания дела.