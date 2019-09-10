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РИА Новости

Турция не справится с новой волной беженцев, заявил Эрдоган

14:21 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Турция не сможет справиться с новой волной беженцев из Сирии, если кризис в этой стране не будет разрешен, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
"Турция приняла 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Кроме этого, у нас нашли убежище граждане других стран, всего у нас около пяти миллионов беженцев. Справиться с новой волной беженцев, если она хлынет из Сирии, Турция больше не в состоянии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что Турция обеспечивает безопасность для всей Европы, сдерживая поток беженцев.
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"Чтобы сирийцы, находящиеся у нас в стране, смогли вернуться к себе на родину, нужно очистить их страну от террористов. Террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии потерпела поражение. Сейчас больше всего мешают возвращению беженцев YPG (силы самообороны сирийских курдов). Поэтому для нас важно сотрудничество с США, чтобы очистить Сирию от террористов", - сказал турецкий президент.
Он напомнил, что ещё при бывшем президенте США Бараке Обаме Турция предлагала создать зону безопасности на севере Сирии.
"К сожалению, с Обамой это не получилось. Сейчас есть договоренность о зоне с президентом (Дональдом) Трампом. Мы ждем от США союзнического поведения: чтобы они были рядом с нами в наших усилиях по борьбе с YPG в Сирии, но американцы поставили YPG около 50 тысяч грузовиков с оружием, что нас очень беспокоит и является неприемлемым", - сказал Эрдоган.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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