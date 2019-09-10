В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.

"Представляю проект постановления по подбору и предоставлению участка приходу храма Святых апостолов Петра и Павла. Проект предусматривает предоставление приходу участка по адресу Красногвардейский район, муниципальный округ "Пороховые", улица Передовиков, участок 70а. Площадь участка 27 тысяч 185 квадратных метров, срок строительства объекта и действия договора безвозмездного пользования участком - 120 месяцев. На испрашиваемом земельном участке планируется строительство православного храма, дома причта, воскресной школы, колокольни и часовни", - сказал на заседании председатель комитета по инвестициям Роман Голованов.

Правительство города на заседании поддержало предоставление участка.

"С приходом все согласовано, земельный участок полностью устраивает, вопросов нет. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос, нашли общий язык с жителями, и с приходом. Жители обратились, мы сели за стол переговоров. Сегодня все довольны", - сказал на заседании врио губернатора города Александр Беглов.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин также отметил, что жителей района новый участок устраивает. "Земельный участок найден, консенсус достигнут, и мнение всех жителей учтено. Это недалеко. Это на сегодняшний день неблагоустроенный земельный участок, он находится перед виадуком при переезде в Невский район. Очень хорошо, что он будет застраиваться", - сказал он.