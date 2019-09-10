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РИА Новости
Единый день голосования

Константинов заявил, что альтернативы Аксенову на посту главы Крыма нет

14:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Альтернативы Сергею Аксенову на посту главы Крыма нет, никакой другой кандидатуры крымчане не приемлют, заявил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что президент РФ внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, среди них Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).
"Это не обсуждается. Никакой другой кандидатуры Крым не приемлет. Так сложилось", - сказал Константинов журналистам.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось 10 мест, КПРФ – 5. По словам Константинова, новый руководящий состав исполнительной и законодательной власти Крыма будет сформирован в течение двух недель.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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Единый день голосованияСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновКрымПолитика
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