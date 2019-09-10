Константинов заявил, что альтернативы Аксенову на посту главы Крыма нет

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Альтернативы Сергею Аксенову на посту главы Крыма нет, никакой другой кандидатуры крымчане не приемлют, заявил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

Ранее Константинов заявил, что президент РФ внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, среди них Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).

"Это не обсуждается. Никакой другой кандидатуры Крым не приемлет. Так сложилось", - сказал Константинов журналистам.