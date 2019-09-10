Константинов заявил, что альтернативы Аксенову на посту главы Крыма нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Альтернативы Сергею Аксенову на посту главы Крыма нет, никакой другой кандидатуры крымчане не приемлют, заявил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что президент РФ внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, среди них Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).
"Это не обсуждается. Никакой другой кандидатуры Крым не приемлет. Так сложилось", - сказал Константинов журналистам.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось 10 мест, КПРФ – 5. По словам Константинова, новый руководящий состав исполнительной и законодательной власти Крыма будет сформирован в течение двух недель.