Власти Самары начали переговоры с Биланом, пообещавшим дать новый концерт

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Власти Самары начали переговоры с представителями певца Димы Билана, который после скандального нетрезвого выступления на Дне города пообещал дать новый концерт и сделать подарки, сообщили РИА Новости в департаменте культуры города.