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РИА Новости
Культура

Власти Самары начали переговоры с Биланом, пообещавшим дать новый концерт

14:11 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДима Билан на концерте
Дима Билан на концерте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дима Билан на концерте. Архивное фото
САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Власти Самары начали переговоры с представителями певца Димы Билана, который после скандального нетрезвого выступления на Дне города пообещал дать новый концерт и сделать подарки, сообщили РИА Новости в департаменте культуры города.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
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Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат - больнице.
"Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры", - сказали в самарском департаменте культуры.
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