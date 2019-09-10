Власти Самары начали переговоры с Биланом, пообещавшим дать новый концерт

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Власти Самары начали переговоры с представителями певца Димы Билана, который после скандального нетрезвого выступления на Дне города пообещал дать новый концерт и сделать подарки, сообщили РИА Новости в департаменте культуры города.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат - больнице.
"Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры", - сказали в самарском департаменте культуры.