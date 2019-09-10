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РИА Новости
Культура

Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре

00:13 10.09.2019 (обновлено: 02:16 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал", и обещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни … Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку", — сказал Билан в видеообращении, опубликованном в его Instagram.
Он отметил, что в ближайшее время проведет в Самаре открытый большой концерт и выразил надежду, что жители поймут его и примут извинения. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат — больнице.
Певец Дима Билан
Вчера, 20:50РИА Новости
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Билан сказал, что безмерно любит и уважает своих слушателей и такого с ним больше не повторится, поскольку артист несет ответственность и не имеет права на ошибку.
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КультураДима Билан (Виктор Белан)МоскваСамара
Популярные комментарии
Уважаю людей, которые не юлят и не отмазываются, а признают свою свою вину и пытаются исправить свою ошибку.
10 сентября, 01:42
iiva_liliya
7140004
А деньги не хочет вернуть?
10 сентября, 01:20
Елена Березовская
49500020
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