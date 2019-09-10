Бывший сослуживец "агента США" Олега Смоленкова рассказал о нем

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Бывший сослуживец Олега Смоленкова, которого американские СМИ называют информатором спецслужб США, дал РИА Новости характеристику "агента": по его словам, Смоленков в свое время действительно работал в посольстве в Штатах и занимался там закупками.

Собеседник агентства сообщил, что Смоленков работал в дипломатическом представительстве России в Соединенных Штатах с середины 2000-х до 2008 года, после чего перебрался в Москву за Юрием Ушаковым, который закончил работать в Вашингтоне в качестве посла.

"В посольстве он занимался рядом хозяйственных вопросов, в частности покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и для протокольных нужд", - сообщил бывший коллега, попросивший не указывать свое имя.

По его словам, Смоленков "выпивал чуть больше обычного". "Не сильно пил, но чуть выше нормы и часто", - пояснил источник.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.