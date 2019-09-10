В Курганской области признали выборы губернатора региона состоявшимися

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Курганской области признала прошедшие в воскресенье выборы губернатора состоявшимися и объявила, что победителем, набравшим 80,86%, стал врио главы региона Вадим Шумков.

"Выборы признаны действительными и состоявшимися. Жалоб и заявлений, ставивших под сомнение волеизъявление избирателей и результаты голосования, в избирательную комиссию региона не поступало", - говорится в сообщении.

После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, Шумков набрал 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.