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РИА Новости
Единый день голосования

В Курганской области признали выборы губернатора региона состоявшимися

14:09 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Курганской области признала прошедшие в воскресенье выборы губернатора состоявшимися и объявила, что победителем, набравшим 80,86%, стал врио главы региона Вадим Шумков.
"Выборы признаны действительными и состоявшимися. Жалоб и заявлений, ставивших под сомнение волеизъявление избирателей и результаты голосования, в избирательную комиссию региона не поступало", - говорится в сообщении.
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После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, Шумков набрал 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.
"Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подчеркнул, что по итогам голосования 8 сентября 2019 года большинством голосов жителей Зауралья, пришедших на избирательные участки, губернатором Курганской области избран Шумков Вадим Михайлович, набравший 80,86%", - говорится в сообщении.
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Единый день голосованияВадим ШумковКурганская областьПолитика
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