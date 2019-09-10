В Курганской области признали выборы губернатора региона состоявшимися

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Курганской области признала прошедшие в воскресенье выборы губернатора состоявшимися и объявила, что победителем, набравшим 80,86%, стал врио главы региона Вадим Шумков.
"Выборы признаны действительными и состоявшимися. Жалоб и заявлений, ставивших под сомнение волеизъявление избирателей и результаты голосования, в избирательную комиссию региона не поступало", - говорится в сообщении.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, Шумков набрал 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.
"Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подчеркнул, что по итогам голосования 8 сентября 2019 года большинством голосов жителей Зауралья, пришедших на избирательные участки, губернатором Курганской области избран Шумков Вадим Михайлович, набравший 80,86%", - говорится в сообщении.