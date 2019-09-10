Избирком Петербурга настаивает на отмене итогов выборов по ряду округов

Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании избиркомов муниципальных образований, нарушивших избирательные права граждан, сообщает пресс-служба горизбиркома.

"Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а, возможно, и муниципальных образований в целом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в некоторых округах, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах, свидетельствует о допущенных нарушениях.

"Законность определения итогов голосования на муниципальных выборах находится под жестким контролем Санкт-Петербургской избирательной комиссии и лично ее председателя Виктора Миненко, аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах", - добавляет горизбирком.

Как отмечается в сообщении, "если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия". Кроме того, горизбирком обратится в суд для расформирования избиркомов муниципальных образований, допустивших нарушения избирательных прав петербуржцев.