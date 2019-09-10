Избирком Петербурга настаивает на отмене итогов выборов по ряду округов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании избиркомов муниципальных образований, нарушивших избирательные права граждан, сообщает пресс-служба горизбиркома.
"Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а, возможно, и муниципальных образований в целом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в некоторых округах, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах, свидетельствует о допущенных нарушениях.
"Законность определения итогов голосования на муниципальных выборах находится под жестким контролем Санкт-Петербургской избирательной комиссии и лично ее председателя Виктора Миненко, аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах", - добавляет горизбирком.
Как отмечается в сообщении, "если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия". Кроме того, горизбирком обратится в суд для расформирования избиркомов муниципальных образований, допустивших нарушения избирательных прав петербуржцев.
В воскресенье в Санкт-Петербурге прошли муниципальные выборы и выборы губернатора. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала горизбирком не торопиться с подведение итогов голосования и внимательно рассмотреть все жалобы.
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