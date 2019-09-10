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РИА Новости

Пригожин поддержал Билана после скандального выступления в Самаре

13:28 10.09.2019 (обновлено: 14:44 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за Диму Билана, выступившего на концерте в Самаре в нетрезвом виде.
Пригожин предположил, что певец "мог просто бокал себе позволить" после трудных перелетов и недосыпа и "его разнесло". Продюсер также возмутился реакцией общественности на эту ситуацию.

"Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?" — сказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Продюсер не исключил, что Билан мог стать жертвой провокации.
"Я считаю, что артист должен быть человеком культуры. Но вы обратите внимание, какая безумная атака сегодня идет на публичных людей. Это новый тренд, новая тенденция? Давайте изучим этот вопрос, проанализируем", — добавил Пригожин.
Дима Билан вышел на сцену в нетрезвом виде на концерте в честь Дня города в Самаре. Певец признался, что выпил с друзьями до мероприятия и "не рассчитал" с порцией алкоголя.
Он публично извинился за свое поведение и пообещал провести в Самаре открытый концерт.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Вчера, 09:28Радио
Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре
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Иосиф ПригожинДима Билан (Виктор Белан)Самара
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