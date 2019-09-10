Пригожин поддержал Билана после скандального выступления в Самаре

"Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?" — сказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.