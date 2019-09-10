Пригожин поддержал Билана после скандального выступления в Самаре

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за Диму Билана, выступившего на концерте в Самаре в нетрезвом виде.
Пригожин предположил, что певец "мог просто бокал себе позволить" после трудных перелетов и недосыпа и "его разнесло". Продюсер также возмутился реакцией общественности на эту ситуацию.
"Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?" — сказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
Продюсер не исключил, что Билан мог стать жертвой провокации.
"Я считаю, что артист должен быть человеком культуры. Но вы обратите внимание, какая безумная атака сегодня идет на публичных людей. Это новый тренд, новая тенденция? Давайте изучим этот вопрос, проанализируем", — добавил Пригожин.
Дима Билан вышел на сцену в нетрезвом виде на концерте в честь Дня города в Самаре. Певец признался, что выпил с друзьями до мероприятия и "не рассчитал" с порцией алкоголя.
Он публично извинился за свое поведение и пообещал провести в Самаре открытый концерт.