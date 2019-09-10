Телеканал "112 Украина" подал иск на членов Нацсовета по ТВ

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Телеканал "112 Украина" подал в Окружной административный суд Киева иск против членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает во вторник пресс-служба суда.

"Суд просят установить отсутствие у Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша полномочий членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующие исковые заявления поступили в Окружной административный суд города Киева. Истцами в данных исках (выступают - Прим. ред.) указанные телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", - говорится в сообщении на сайте суда.

По информации суда, истцы просят признать противоправным участие членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в заседании 1 августа и голосовании за решение по вопросам повестки дня, в том числе и при назначении внеплановой проверки истцов. А также установить отсутствие с 4 июля 2019 года у Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша полномочий членов Нацсовета на ТВ, поскольку, по мнению истцов, закончился 5-летний срок осуществления ими соответствующих полномочий.

Суд решает вопросы возбуждения дел по данным административных исков.

Пятого сентября прошло заседание Нацсовета, на котором планировалось рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала NewsOne, также в повестке дня было рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом "112.Украина".