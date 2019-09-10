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РИА Новости

Популярный российский мюзикл "Анна Каренина" открывает новый сезон

13:03 10.09.2019
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© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"Сцена из мюзикла "Анна Каренина"
Сцена из мюзикла Анна Каренина
© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"
МОСКВА, 10 сен – Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". Знаменитый мюзикл "Анна Каренина" 17 сентября откроет новый сезон на сцене Московского театра оперетты.
"Анна Каренина" – грандиозная постановка, покорившая сердца миллионов зрителей по всему миру. С момента премьеры в 2016 году мюзикл сопровождают неизменные аншлаги. Спектакль, поставленный по мотивам одного из величайших произведений Льва Толстого, вызывает большой интерес и в зарубежных странах. "Анна Каренина" стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей – в Южной Корее.
Была создана киноверсия "Анны Карениной". Это событие стало исключительным в истории отечественного мюзикла: впервые оригинальную российскую театральную постановку увидели на большом экране зрители не только России, но и США, Великобритании, Канады, Южной Кореи и др. Популярный мюзикл появился и в онлайн-кинотеатрах.
Высокотехнологичный спектакль получил продолжение в мире гаджетов. Создатели "Анны Карениной" выпустили уникальное мобильное приложение, которое дает возможность услышать всех артистов мюзикла и собрать любой состав исполнителей по своему выбору.
"Анна Каренина" стала лауреатом таких премий, как "Гвоздь сезона" и "Звезда Театрала" в номинации "Лучший музыкальный спектакль", была удостоена специальной премии от билетной компании Ticketland.ru как самый посещаемый спектакль года.
В ролях звёзды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Лика Рулла и другие.
Герои мюзикла переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. И, хотя от происходящего на сцене нас отделяют почти полтора столетия, события, разворачивающиеся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекают и захватывают: во все времена они близки и понятны каждому.
Мюзикл "Анна Каренина" идет блоками по две недели. Ближайшие спектакли москвичи и гости столицы могут увидеть с 17 по 29 сентября, с 15 по 27 октября и с 12 по 24 ноября.
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