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РИА Новости

Суд допросил потерпевших по делу "петрозаводского маньяка"

12:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сен – РИА Новости. Верховный суд Карелии во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске в сентябре 2018 года, сообщил РИА Новости помощник председателя суда Павел Швецов.
"Началось рассмотрение дело по существу, но был объявлен перерыв до 16 сентября", - сказал Швецов, добавив, что суд при назначении первого заседания продлил на полгода срок содержания под стражей Ипатова. Суд также допросил потерпевших по делу – родственников погибших девушек.
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По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож.
В прокуратуре добавили, что Ипатов в июне 2018 года в ходе ссоры нанес собутыльнику множественные удары, причинив вред здоровью. В сентябре 2018 года "на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой" он с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, два раза ударил ножом, после чего угрожал убить.
В сообщении указывается, что все преступления Ипатов совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала его вменяемым.
По информации прокуратуры, Ипатову предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии", "Угроза убийством" и "Умышленное убийство двух лиц, из хулиганских побуждений".
Кроме того, по информации следкома Карелии, сотрудники ведомства предъявили обвинение в халатности двум сотрудникам МВД, проигнорировавшим сообщения о преступлениях Ипатова.
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