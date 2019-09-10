Володин призвал депутатов сосредоточиться на законах прямого действия

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия и отметил, что это поддерживает руководство страны.

"Мы зачастую идем по самому простому пути и принимаем законы с отсылочными нормами. За весеннюю сессию мы приняли 325 законов, из них 109 - с отсылочными нормами. Практически каждый третий закон, принятый Госдумой, - закон с отсылочными нормами. Это неправильно, потому мы уходим от принятия законов прямого действия", - сказал Володин, открывая осеннюю сессию Госдумы.

По его словам, законы прямого действия ко многому обязывают депутатов. "Мы полностью берем ответственность на себя. Законы с отсылочными нормами - это законы, когда мы поручаем правительству, министерствам принимать нормативные акты, формировать нормативную базу", - пояснил спикер Госдумы.

Он отметил, что не всегда нормативная база принимается в сроки, обозначенные в законе. В качестве примера Володин привел изменения в Лесной кодекс РФ, которые касаются предупреждения и тушения лесных пожаров.

"Закон был принят в середине 2016 года. Десять раз переносились сроки издания к нему подзаконного акта правительства о нормативах по обеспечению регионов всем необходимым для тушения пожаров", - сказал политик.