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РИА Новости

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

12:45 10.09.2019 (обновлено: 14:17 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
"Уважаемые коллеги, нас ждет интересная, напряженная работа в течение ближайших четырех месяцев. Желаю вам удачи", - обратился Володин к депутатам.
Открывая пленарное заседание, Володин обозначил приоритеты работы депутатов на ближайшие месяцы. Он призвал парламентариев сосредоточиться на принятии законов прямого действия. Кроме того, он напомнил, что Госдуме предстоит работа над одним из главных законов страны - бюджетом на ближайший год и плановые два последующих года. В связи с этим Володин призвал депутатов не сводить рассмотрение этого закона только к обсуждению финансирования конкретных объектов и статей, а постараться через его принятие выйти на решение других важных вопросов.
"Коллеги, у нас большая повестка, в том числе, участия в мероприятиях, связанных с вопросами межрегионального взаимодействия с другими странами в рамках совещания спикеров стран Евразии. Уже буквально через две недели пройдет совещание в Нур-Султане в Казахстане, где примет участие большое количество делегаций. Формат оказался эффективным и каждый год все больше и больше вызывает интерес. И мы имеем возможность на этой площадке обсуждать самые разные вопросы, в отличие от той же Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сообщил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 12:51РИА Новости
Володин призвал депутатов сосредоточиться на законах прямого действия
Затем, по его словам, депутаты в октябре примут участие в октябре в Стамбуле в конференции по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию, в ноябре в Ереване пройдет Парламентская Ассамблея ОДКБ, а в декабре состоится очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"В международной деятельности Государственная дума, как и прежде, будет руководствоваться интересами граждан страны, отстаивать принципы невмешательства в суверенные дела других государств, верховенство международного права и ведущей роли Организации Объединенных Наций", - добавил председатель ГД.
Он также напомнил, что депутатам предстоит и работа в ПАСЕ после того, как российская делегация вернулась к участию в ассамблее.
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Тогда же она заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год.
После того, как председатель ГД объявил об открытии осенней сессии, парламентарии стоя спели гимн Российской Федерации.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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