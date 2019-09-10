В Москве было в разы больше онлайн-избирателей, чем на онлайн-выборах в ЕС

"Проголосовало чуть менее 10 тысяч человек, зарегистрировалось более 10 тысяч. 92% - очень большой показатель. Мы сами удивлены и благодарны людям, которые поверили в эту систему. Даже сумма записей на это голосование - больше 10 тысяч человек - это в несколько раз больше, чем на самом первом голосовании в Эстонии, которое считается эталоном электронного голосования", - сказал Кострыко.