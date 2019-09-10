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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве было в разы больше онлайн-избирателей, чем на онлайн-выборах в ЕС

12:43 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы в Мосгордуму VII созыва. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В онлайн-голосовании в Москве приняли участие в несколько раз больше человек, чем на первом в истории электронном голосовании, которое прошло в Эстонии, сказал замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Кострыко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Эстония стала первой страной в мире, которая провела электронное голосование, оно прошло в 2005 году.
"Проголосовало чуть менее 10 тысяч человек, зарегистрировалось более 10 тысяч. 92% - очень большой показатель. Мы сами удивлены и благодарны людям, которые поверили в эту систему. Даже сумма записей на это голосование - больше 10 тысяч человек - это в несколько раз больше, чем на самом первом голосовании в Эстонии, которое считается эталоном электронного голосования", - сказал Кострыко.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве в воскресенье. Впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
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Выборы в МосгордумуЕдиный день голосования в РоссииЕвросоюзМосковская городская думаРоссияВ мире
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