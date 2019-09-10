Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.

"Конечно, главой Крыма будет избран Аксенов. Здесь нет никакого сомнения", — сказал председатель парламента Владимир Константинов.

В воскресенье в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.