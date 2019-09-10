Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T16:08Z
https://ria.ru/20190910/1558522342.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/03/1558400348_0:228:3236:2048_1036x0_80_0_0_ef68e427a5e018c1d8e86dfde70c4938.jpg
РИА Новости

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

12:40 10.09.2019 (обновлено: 16:08 10.09.2019)
204636
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
Среди них:
действующий руководитель республики Сергей Аксенов ("Единая Россия"),
депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ),
депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

"Конечно, главой Крыма будет избран Аксенов. Здесь нет никакого сомнения", — сказал председатель парламента Владимир Константинов.

В воскресенье в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось десять мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.
59088261837296
Обсудить 46
Сергей Аксенов (политик)ЛДПРКПРФВладимир ПутинКрымРоссияПолитика
Популярные комментарии
Выборы без выбора.
10 сентября, 13:14
ПСПетр Симонов
1781142689
Вообще меня умиляет избирательное законодательство страны. Где то прямые выборы, где то парламент выбирает.... Почему нельзя везде сделать прямые выборы? Власть боится проиграть в регионах? Проще управлять региональными парламентами в нужном направлении, чем всеми жителями региона.
10 сентября, 12:44
Стас Титов
177934287
Рекомендуем
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
РИА
Новости
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Лента
новостей
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Роман Бруннер
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
Лента новостейМолния