Путин во вторник обсудит с Грефом реструктуризацию кредитов жителей Тулуна

"Сегодня наряду с другими людьми Путин пригласил к себе руководителя Сбербанка России. Вы знаете, что с Грефом он традиционно "сверяет часы". Собственно, кредитно-финансовое учреждение такое системообразующего размера и характера - это первое. И второе - была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там заводилась речь о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Сбербанк оперативно отреагировал, поэтому Путин хочет заслушать", - сказал Песков журналистам.