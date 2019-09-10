Путин во вторник обсудит с Грефом реструктуризацию кредитов жителей Тулуна

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с главой Сбербанка Германом Грефом развитие Сбербанка и ситуацию с реструктуризацией кредитов жителей пострадавшего от паводка Тулуна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня наряду с другими людьми Путин пригласил к себе руководителя Сбербанка России. Вы знаете, что с Грефом он традиционно "сверяет часы". Собственно, кредитно-финансовое учреждение такое системообразующего размера и характера - это первое. И второе - была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там заводилась речь о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Сбербанк оперативно отреагировал, поэтому Путин хочет заслушать", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что Сбербанк - это один из локомотивов по технологическим, высокотехнологическим, образовательным и иным проектам.
"Поэтому тем для разговора много, и Путин с Грефом общается также часто, регулярно и очень внимательно", - добавил Песков.
Путин в начале сентября поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка для обсуждения реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что "несерьезно не идти на уступки". Затем Греф заявил, что Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты.
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