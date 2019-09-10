Робот "Федор" опубликовал видео, как его извлекли из корабля "Союз"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.

Соответствующее видео он выложил в Twitter и подписал его: "Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом".

На записи видно, как специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергии" с помощью крана аккуратно вынимают робота из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14".

Позже "Федор" сообщил, что его уложили в ящик.

"Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета", — отметил он.

Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы.

Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта. pic.twitter.com/vgOCFiwd60 — FEDOR (@FEDOR37516789) September 10, 2019

Антропоморфный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".

"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 6 сентября "Союз" покинул станцию и на следующий день приземлился в Казахстане.