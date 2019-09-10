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РИА Новости
Единый день голосования

Действующие мэры Братска, Саянска и Тулуна переизбраны на свои посты

12:15 10.09.2019
490
© Официальный сайт администрации города БратскГород Братск
Город Братск
© Официальный сайт администрации города Братск
Город Братск. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Действующие руководители вновь избраны мэрами в Тулуне, Саянске и Братске, сообщил РИА Новости представитель Иркутской областной избирательной комиссии.
В воскресенье в Иркутской области муниципальные выборы прошли в 55 территориях, где состоялись 68 кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных и пять городских дум. На избирательных участках в Иркутске, Братске и Зиминском районе между кандидатами в думу, набравшими равное количество голосов, проводилась жеребьевка. В понедельник жребий определил победителей по двум округам на выборах в думы Иркутска и Зиминского района. Во вторник с помощью жребия определился окончательный состав думы города Братска.
Единый день голосования в России
8 сентября, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"В Братске после жеребьевки проходит заседание комиссии, которая в соответствии с законом должна сегодня направить кандидатам уведомления об избрании. На выборах мэра в Братске победил действующий глава города – Сергей Серебренников. Действующие мэры также были избраны в Тулуне и Саянске", - сказал представитель облизбиркома.
В Тулуне, который летом пережил две волны наводнения, за пост главы города боролись самовыдвиженцы нынешний мэр Юрий Карих и депутат городской думы, предприниматель Алексей Колпаков, представители коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова, кандидат от ЛДПР, предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления губернатора и правительства Иркутской области Александр Кутковой. Карих опередил своего основного конкурента Куткового почти на 18%, набрав 43% голосов.
Бюллетень на избирательном участке
Вчера, 10:25Единый день голосования
Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Действующий глава администрации города Братска самовыдвиженец Серебренников также набрал 43% голосов избирателей. Его ближайший соперник саночник Александр Зубков набрал почти 17% голосов.
За действующего мэра Саянска Олега Боровского проголосовали почти 83% избирателей.
Среди вновь избранных мэров и глав 14 представителей "Единой России", шесть – КПРФ, два – ЛДПР, один – от "Гражданской платформы" и семь самовыдвиженцев. На выборах депутатов муниципальных дум победу одержали 208 кандидатов от "Единой России", 62 от КПРФ, 32 от "Справедливой России", 20 от ЛДПР, семь от "Гражданской платформы", по одному – от Казачьей партии РФ и КПСС, а также 121 самовыдвиженец.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин голосует на выборах губернатора Сахалинской области в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с семьей голосует на выборах губернатора в единый день голосования на избирательном участке в Челябинске
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин голосует на выборах в Московскую городскую Думу
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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