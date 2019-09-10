Действующие мэры Братска, Саянска и Тулуна переизбраны на свои посты

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Действующие руководители вновь избраны мэрами в Тулуне, Саянске и Братске, сообщил РИА Новости представитель Иркутской областной избирательной комиссии.

В воскресенье в Иркутской области муниципальные выборы прошли в 55 территориях, где состоялись 68 кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных и пять городских дум. На избирательных участках в Иркутске, Братске и Зиминском районе между кандидатами в думу, набравшими равное количество голосов, проводилась жеребьевка. В понедельник жребий определил победителей по двум округам на выборах в думы Иркутска и Зиминского района. Во вторник с помощью жребия определился окончательный состав думы города Братска.

"В Братске после жеребьевки проходит заседание комиссии, которая в соответствии с законом должна сегодня направить кандидатам уведомления об избрании. На выборах мэра в Братске победил действующий глава города – Сергей Серебренников. Действующие мэры также были избраны в Тулуне и Саянске", - сказал представитель облизбиркома.

В Тулуне, который летом пережил две волны наводнения, за пост главы города боролись самовыдвиженцы нынешний мэр Юрий Карих и депутат городской думы, предприниматель Алексей Колпаков, представители коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова, кандидат от ЛДПР, предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления губернатора и правительства Иркутской области Александр Кутковой. Карих опередил своего основного конкурента Куткового почти на 18%, набрав 43% голосов.

Действующий глава администрации города Братска самовыдвиженец Серебренников также набрал 43% голосов избирателей. Его ближайший соперник саночник Александр Зубков набрал почти 17% голосов.

За действующего мэра Саянска Олега Боровского проголосовали почти 83% избирателей.