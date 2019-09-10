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РИА Новости

Путин наградил Юрия Куклачева, Анну Михалкову и Викторию Исакову

12:14 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ряд культурных деятелей, в частности, худрук "Театра кошек Куклачева" Юрий Куклачев удостоен ордена Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Винницкого Александра Емельяновича - профессора кафедры ФГБОУ высшего образования "Московская государственная консерватория имени Чайковского, Куклачева Юрия Дмитриевича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Театр кошек Куклачева", - говорится в документе.
Своим указом президент России присвоил звание заслуженных артистов РФ актрисам Виктории Исаковой и Анне Михалковой, артисту-акробату Александру Скокову, а также артисту Владимирского академического областного драмтеатра Андрею Щербинину.
Кроме того, орденом Дружбы награжден советский и российский актер, артист Государственного академического театра имени Моссовета Александр Голобородько.
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