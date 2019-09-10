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РИА Новости

На Украине оппозиция оценила принятие закона об импичменте президента

12:05 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что закон о процедуре импичмента президента Украины принят с грубым нарушением регламента и конституции.
Верховная рада Украины во вторник принял предложенный президентом Владимиром Зеленским закон о процедуре импичмента главы государства. Его должен еще подписать президент. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование сразу в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
"Фракция "Слуги народа" решила проголосовать этот закон в целом, не дав возможность другим народным депутатам Украины внести свои поправки. Коллега Крулько (Иван Крулько - депутат от фракции "Батькивщина" - ред) под стенограмму заявил, что у него есть свои подготовленные поправки и он хочет усовершенствовать этот закон", - сказал Шуфрич журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он отметил, что закон принят с грубыми нарушениями. "Я попросил главу Верховной рады и коллег из "Слуги народа" подождать неделю и дать возможность депутатам внести изменения и проголосовать закон в целом. К сожалению, мы не были услышаны. Закон проголосован с грубым нарушением регламента. Могу сказать, что конституционная процедура не только не выдержана, она нарушена и этот закон принят против норм конституции Украины", - добавил Шуфрич.
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
Верховная Рада Украины
Вчера, 11:59РИА Новости
Депутат Рады прокомментировал принятие закона об импичменте президента
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"В мире
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