На Украине оппозиция оценила принятие закона об импичменте президента

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что закон о процедуре импичмента президента Украины принят с грубым нарушением регламента и конституции.

Верховная рада Украины во вторник принял предложенный президентом Владимиром Зеленским закон о процедуре импичмента главы государства. Его должен еще подписать президент. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование сразу в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

"Фракция "Слуги народа" решила проголосовать этот закон в целом, не дав возможность другим народным депутатам Украины внести свои поправки. Коллега Крулько (Иван Крулько - депутат от фракции "Батькивщина" - ред) под стенограмму заявил, что у него есть свои подготовленные поправки и он хочет усовершенствовать этот закон", - сказал Шуфрич журналистам, трансляцию вел телеканал " 112 Украина"

Он отметил, что закон принят с грубыми нарушениями. "Я попросил главу Верховной рады и коллег из "Слуги народа" подождать неделю и дать возможность депутатам внести изменения и проголосовать закон в целом. К сожалению, мы не были услышаны. Закон проголосован с грубым нарушением регламента. Могу сказать, что конституционная процедура не только не выдержана, она нарушена и этот закон принят против норм конституции Украины", - добавил Шуфрич.