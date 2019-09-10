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РИА Новости

Аэрофлот вновь получил рейтинг APEX "пять звезд" как глобальный перевозчик

12:02 10.09.2019
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320
© РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Аэрофлот третий год подряд получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX, сообщает пресс-служба перевозчика.
Результат рейтинга объявлен 9 сентября на церемонии APEX Awards в Лос-Анджелесе. По традиции на церемонии отмечаются авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса.

"Аэрофлот – единственная российская компания со столь престижным международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров и масштабам позиционирования не уступает лучшим премиум-перевозчикам мира", - отметили в компании.

К категории "Глобальная авиакомпания" APEX относит перевозчиков с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. По итогам прошлого года в мире насчитывалось только 25 глобальных авиакомпаний, удостоенных рейтинга "пять звезд" от APEX.
Рейтинг APEX, охвативший почти 600 авиакомпаний мира, основывается на сертифицированных онлайн-отзывах пассажиров, совершивших реальные авиапутешествия.
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"Стабильное подтверждение рейтинга "пять звезд" от американской ассоциации APEX в номинации "глобальная авиакомпания" имеет для нас особую ценность. Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке. На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности. Неизменно высокое качество сервиса Аэрофлота – эффективный инструмент реализации важнейшей цели Стратегии 2023 - нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 миллионов пассажиров в 2023 году", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева.
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