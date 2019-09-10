Аэрофлот вновь получил рейтинг APEX "пять звезд" как глобальный перевозчик

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Аэрофлот третий год подряд получил высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX, сообщает пресс-служба перевозчика.

Результат рейтинга объявлен 9 сентября на церемонии APEX Awards в Лос-Анджелесе. По традиции на церемонии отмечаются авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса.

"Аэрофлот – единственная российская компания со столь престижным международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров и масштабам позиционирования не уступает лучшим премиум-перевозчикам мира", - отметили в компании.

К категории "Глобальная авиакомпания" APEX относит перевозчиков с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. По итогам прошлого года в мире насчитывалось только 25 глобальных авиакомпаний, удостоенных рейтинга "пять звезд" от APEX.

Рейтинг APEX, охвативший почти 600 авиакомпаний мира, основывается на сертифицированных онлайн-отзывах пассажиров, совершивших реальные авиапутешествия.