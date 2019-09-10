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РИА Новости

МИД предупредил о возможных задержках рейсов Alitalia 23 сентября

11:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных задержках и отменах рейсов итальянской авиакомпании Alitalia 23 сентября из-за забастовки летного состава и наземного персонала.
"Италия – 23 сентября запланирована забастовка летного состава и наземного персонала авиакомпании Alitalia; возможны задержки/отмена авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.
В конце июля Alitalia отменила 113 рейсов из-за четырехчасовой забастовки работников воздушного транспорта.
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