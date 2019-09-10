Лидер Абхазии допустил различные варианты развития ситуации вокруг выборов

СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что рассматривает ситуацию, при которой выборы будут отменены.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав с 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

"Рассматриваю", - ответил Хаджимба на вопрос, рассматривает ли он ситуацию, при которой Верховный суд Абхазии встанет на сторону оппозиции и отменит результаты выборов.