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РИА Новости

Лидер Абхазии допустил различные варианты развития ситуации вокруг выборов

11:52 10.09.2019 (обновлено: 18:48 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба . Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что рассматривает ситуацию, при которой выборы будут отменены.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав с 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
Вчера, 11:44РИА Новости
Хаджимба заявил, что власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией
"Рассматриваю", - ответил Хаджимба на вопрос, рассматривает ли он ситуацию, при которой Верховный суд Абхазии встанет на сторону оппозиции и отменит результаты выборов.
На вопрос, что он будет делать в случае такого решения, Хаджимба ответил: "Не хочу пока озвучивать, есть законные способы и мы будем действовать в соответствии с законом".
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