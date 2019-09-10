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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ

11:46 10.09.2019 (обновлено: 11:50 10.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Почти 60% опрошенных россиян считают, что единый государственный экзамен не дает объективной оценки знаний, следует из материалов к пресс-конференции по подведению итогов общественного мониторинга "Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов".
"ЕГЭ не дает объективно оценки знаний - 59,32%", - говорится в материалах.
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Эксперты объяснили, почему идея Грефа "убить" экзамены отчасти справедливаПарламентарии и эксперты по-разному оценили идею Германа Грефа об отмене экзаменов и рассказали, что нужно сделать, чтобы вернуть школьникам интерес к учебе и получению знаний.
Кроме того, почти 44% опрошенных считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования, отмечается в материалах.
При этом лишь 19% опрошенных считают, что ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников, а чуть менее 30% предполагают, что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы, уточняется в материалах.
Онлайн-исследование проводила комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки с 22 мая по 30 июня, всего было опрошено 84 466 человек из 85 субъектов РФ.
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Популярные комментарии
Чем быстрее отменят ЕГЭ как тест, тем умнее будут наши дети. Их наконец то будут учить думать а не натаскивать на тестирование.
10 сентября, 11:48
Арсений Понфилекно
1200000
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