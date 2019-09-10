Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ

Эксперты объяснили, почему идея Грефа "убить" экзамены отчасти справедлива Парламентарии и эксперты по-разному оценили идею Германа Грефа об отмене экзаменов и рассказали, что нужно сделать, чтобы вернуть школьникам интерес к учебе и получению знаний.