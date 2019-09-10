Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Почти 60% опрошенных россиян считают, что единый государственный экзамен не дает объективной оценки знаний, следует из материалов к пресс-конференции по подведению итогов общественного мониторинга "Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов".
"ЕГЭ не дает объективно оценки знаний - 59,32%", - говорится в материалах.
Кроме того, почти 44% опрошенных считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования, отмечается в материалах.
При этом лишь 19% опрошенных считают, что ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников, а чуть менее 30% предполагают, что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы, уточняется в материалах.
Онлайн-исследование проводила комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки с 22 мая по 30 июня, всего было опрошено 84 466 человек из 85 субъектов РФ.